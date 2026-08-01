В Беларуси намолочено 4 млн т зерна

В закромах страны уже четвертый миллион! В Беларуси на 1 августа намолочено 4 млн 25 тыс. т зерна нового урожая. Темп уборочной в два раза превышает прошлогодний.

Освоено 46 % площадей зерновых и зернобобовых культур с учетом рапса, без кукурузы. В среднем по стране аграрии убирают 100 тыс. га в день.

На счету Брестского региона 1 млн 115 тыс. т урожая. Хлеборобы Минской и Гродненской областей приближаются к миллионным отметкам - 890 и 760 тыс. т зерна соответственно. Гомельский регион намолотил 601 тыс. т. В Могилевской области собрали 398 тыс. т, в Витебской - 261 тыс. т зерна.