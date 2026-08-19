В Беларуси намолочено 8 млн 394 тыс. тонн зерновых с учетом рапса
По оперативным данным на 19 августа, намолочено 8 млн 394 тыс. тонн зерновых с учетом рапса. Это почти на 1 млн т больше, чем в этот же день прошлого года.
В разрезе областей намолочено:
Минская - 2250 тыс. т,
Гродненская - 1711 тыс. т,
Брестская - 1636 тыс. т,
Гомельская - 1041 тыс. т,
Могилевская - 988 тыс. т,
Витебская - 767 тыс. т.
Убрано культур на зерно (с учетом рапса, без кукурузы) на 2274 тыс. га, что составляет 92 % от общей площади в 2432 тыс. га.
Вытереблено льна на 43 тыс. га - 99 % от плана
В счет госзаказа поставлено: продовольственного зерна - 490 тыс. т (74 % от плана в 663 тыс. т), маслосемян рапса - 106 тыс. т (106 % от плана в 100 тыс. т), пивоваренного ячменя - 75 тыс. т (87 % от плана в 86 тыс. т).
Трава скошена (второй укос) на площади 826 тыс. га - 82 % от плана
Заготовлено сена 526 тыс. т - 73 % от плана, силоса - 469 тыс. т (2 %), травяных кормов - 3664 тыс. т кормовых единиц (36 %), сенажа - 11 654 тыс. т (81 %).
Наличие минеральных удобрений (азотных, фосфорных, калийных) под озимый сев - 238 тыс. т действующего вещества, что составляет 138 % к плану.