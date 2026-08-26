В Беларуси намолочено 8 млн 713 тыс. т зерна с учетом рапса

8 млн 713 тыс. т зерновых с учетом рапса намолочено в Беларуси. Массовая уборочная на финише. Работы идут на последних 5 % площадей.

На счету Минской области 2 млн 347 тыс. т хлеба. 1 млн 770 тыс. т намолотили гродненские аграрии. 1 млн 637 тыс. т - брестские. На счету гомельских и могилевских хлеборобов 1 млн 54 тыс. т и 1 млн 74 тыс. т соответственно. Вклад в жатву Витебской области - 830 тыс. т.

Госзаказ по продовольственному зерну выполнен на 88 %.

Скошено трав вторым укосом 86 % от плана, заготовлено сенажа 83 % от плана. Активно идет и заготовка травяных кормов.