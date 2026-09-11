По состоянию на 11 сентября в Беларуси намолочено 9,205 млн т зерновых с учетом рапса.

В Минской области - 2,415 млн т, в Гродненской - 1,844 млн т, в Брестской - 1,676 млн т. Хлеборобами Могилевской области убрано 1,209 млн т нового урожая, Гомельской - 1,093 млн т, Витебской - 968 тыс. т зерна.

Также идет уборка сахарной свеклы - она выкопана с 19 % площадей. Урожайность корнеплода - 430 ц/га.

Кукуруза на силос собрана с 20 % площадей. Трав вторым укосом скошено на 94 % площадей.

Картофель убран с 15 % площадей, накопано 120 тыс. т. Больше всех Могилевской областью.