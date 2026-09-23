В Беларуси намолочено 9,252 млн т зерна с учетом рапса

Хлеборобы Беларуси обрабатывают последние гектары полей. На 23 сентября в сельскохозяйственных организациях и крестьянско-фермерских хозяйствах намолочено зерновых 9,252 млн т с учетом рапса.

Активно идет уборка сахарной свеклы. Собрано почти 1,5 млн т корнеплода. Обработано 32 % площадей. Быстрее всех работают аграрии центрального региона.

В 2026 году хороший урожай картофеля. Уже накопано более 300 тыс. т второго хлеба. Средняя урожайность 340 ц/га. Обработано 40 % площадей страны.

Запахано под сев озимых зерновых 1,207 млн гектаров - это 80 % от плана. Озимых зерновых на зерно посеяно всеми регионами страны на более чем половине площадей. Все области идут темпами, превышающими прошлогодние.