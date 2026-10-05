В Беларуси намолочено более 9,5 млн т зерна с учетом рапса и кукурузы

Общий намолот зерновых вместе с рапсом и кукурузой в хозяйствах Беларуси перешагнул стратегическую отметку в более чем 9,5 млн т.

По регионам цифры выглядят следующим образом. На счету Минской области 2 млн 517 тыс. т, Гродненской - 1 млн 880 тыс. т, Брестской - 1 млн 761 тыс. т. Могилевский регион намолотил 1 млн 238 тыс. т зерна, Гомельский - 1 млн 148 тыс. т, Витебский - 989 тыс. т.

Кукурузы на силос собрано с 63 % площадей. Сенажа заготовлено 12 млн 825 тыс. т, что составляет 90 % от плана, а силоса - 61 % от плана.

Активно идет уборка и сахарной свеклы. Накопано 2 млн 311 тыс. т корнеплода средней урожайностью 465 ц/га.

Картофель убран с 63 % площадей, собрано более 460 тыс. т второго хлеба. Средняя урожайность составляет 332 ц/га, что выше прошлогодней на 13 ц/га.