В Беларуси намолочено более 9,9 млн т зерна

В Беларуси намолочено 9,921 млн т зерновых с учетом рапса и кукурузы. Больше всех в закромах Минской и Гродненской областей.

Свеклы собрано с большей части площадей. Накопано без малого 3 млн т корнеплода при урожайности 473 ц/га. На 4 предприятиях страны переработка идет круглосуточно. Сырье используют как корм, в производстве топлива, целлюлозы, биоудобрений. Поэтому спрос на продукт в мире стабильно высокий. Половину урожая Беларусь отправляет на экспорт.

Активно убирают и картофель. На сегодня второго хлеба накопано 600 тыс. т. В лидерах Минская и Могилевская области. Приоритет - качество второго хлеба. В 2026 году средняя урожайность на 19 ц выше прошлогодней.