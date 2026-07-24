В Беларуси намолочено почти 1,5 млн т зерна

Жатва в Беларуси набирает темп. Аграрии приближаются к новому рубежу - в стране намолочено почти 1,5 млн тонн зерна. Уже обработано 18 % площадей зерновых (это без учета кукурузы, гречихи и проса).

Цифры по регионам такие: Брестский и Минский идут почти вровень - 378 и 359 тыс. т нового урожая. Намолот аграриев Гродненщины составляет 286 тыс. т, чуть меньше у хлеборобов Гомельщины - 229 тыс. т. Могилевская и Витебская области обработали 126 и 75 тыс. т.

Озимого рапса на зерно убрано почти с половины площадей. Также идет второй укос трав. План выполнен на 63 %. Заготовлено более 400 тыс. т сена, силоса - 340 тыс. т, травяных кормов - 3 млн 290 тыс. т, сенажа - 75 % от плана. Теребление льна идет темпами в 2 раза выше прошлогодних, уже освоено 48 % полей.