В Беларуси намолотили 1,3 млн т нового урожая

16 % площадей зерновых и зернобобовых на 22 июля убрали белорусские аграрии. Без учета кукурузы, гречихи и проса намолочено 1,3 млн т нового урожая. Средняя урожайность составляет 41,2 ц/га.

Лидирует Минская область. На ее счету более 350 тыс. т хлеба. Чуть меньшая цифра у хлеборобов Брестчины.

Озимого рапса на зерно убрано 38 % плановых площадей. Теребление льна идет темпами в два раза выше 2025 года, уже освоено 44 % полей. Трав вторым укосом скошено более половины площадей. Сена заготовлено почти 400 тыс. т, силоса - 333 тыс. т, травяных кормов - 3,2 млн т.