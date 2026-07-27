В Беларуси намолотили 1,878 млн т зерна

Аграрии Беларуси продолжают битву за урожай. На 27 июля без учета кукурузы, гречихи и проса в стране намолочен 1,878 млн т зерна. Обработано 24 % площадей.

Брестская область перешагнула полумиллионный рубеж, хлеборобы Минской области намолотили 413 тыс. т нового урожая. Вклад в общий каравай Гродненской и Гомельской областей - 349 тыс. т и 313 тыс. т, Могилевской - 167 тыс. т. В Витебском регионе намолотили без малого 100 тыс. т хлеба.

Озимого рапса на зерно убрано более 60 %, почти столько же вытереблено льна. Трав вторым укосом скошено 66 % от плана. Заготовлено 415 тыс. т сена, 347 тыс. т силоса, более 30 % травяных кормов и 76 % сенажа.

Фото: magnific.com