В Беларуси намолотили 8 млн 215 тыс. т зерна с учетом рапса

8 млн 215 тыс. т на 17 августа весит каравай - 2026. Это почти на 1,5 млн больше, чем в этот же день 2025 года.

Зерновых и зернобобовых культур с учетом рапса, без кукурузы убрано с 91 % площадей.

На счету Минской области - 2 млн 222 тыс. т хлеба. Отметку в 1,6 млн преодолели Гродненский и Брестский регионы. Гомельские аграрии собрали 1 млн 27 тыс. т. Всего 44-х тыс. до 1 млн не хватает Могилевской области. Вклад в жатву Витебского региона - 739 тыс. т. Госзаказ по продовольственному зерну выполнен на 63 %.

Теребление льна идет на последнем проценте площадей. На 81 % выполнен план по второму укосу трав и заготовке сенажа.