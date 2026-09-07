В Беларуси намолотили 9 млн 409 тыс. т зерна с учетом рапса

9 млн 409 тыс. т зерновых и рапса намолочено сельхозорганизациями и крестьянско-фермерскими хозяйствами с 99 % полей.

Параллельно идет уборка сахарной свеклы. Она выкопана с 15 % площадей. Собрано 669 тыс. т корнеплода. Практически выполнен план по травам второго укоса.

Картофель убран с 10 % площадей. Накопано 78 тыс. т. Больше всего на счету Могилевской и Брестской областей - 32 тыс. т и 16 тыс. т соответственно.