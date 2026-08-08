В Беларуси намолотили более 6 млн тонн зерна

Аграрии Беларуси намолотили более 6 млн т зерна нового урожая.

По оперативным данным Минсельхозпрода, на 8 августа с полей республики убрано 6 млн 130 тыс. т зерна. Освоено 69 % площадей зерновых и зернобобовых культур с учетом рапса.

Общий каравай в разрезе областей выглядит следующим образом: полуторамиллионную отметку преодолела Минская область, вплотную к ней приблизилась Брестская, 1 млн 189 тыс. т хлеба на счету Гродненщины, аграрии Гомельского региона намолотили 833 тыс. т, 667 тыс. т у Могилевского. К отметке в полмиллиона приближается Витебская область.

Все регионы сохраняют темпы, опережающие прошлогодние.