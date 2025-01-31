В Беларуси нет многомерной бедности - в Белстате подвели итоги 2024 года

В Беларуси нет многомерной бедности. Национальный индекс этого показателя составляет всего 0,01 %. В Белстате 31 января подвели итоги 2024 года.

К примеру, проведены экспериментальные расчеты гендерного разрыва в оплате труда. Показатель составил 5,8 %. А это значит, что мужчины и женщины в нашей стране зарабатывают практически одинаково.

Изучили статисты и внутренний туристический поток - он составил 19,8 млн человек. Также проведена большая работа по линии ООН. В частности, удалось разместить в Глобальной базе реальные национальные данные по многим показателям.

Инна Медведева, председатель Национального статистического комитета Беларуси:

"ВОЗ и ряд других организаций заменили показатели, завысили их, например, материнская смертность, количество людей, проживающих в трущобах. На данный момент показатели уже откорректированы. Также откорректированы данные по показателям Международной организации труда".