В Беларуси обновят кассовое оборудование

В Беларуси полностью обновят кассовое оборудование. Уже с 1 июля все предприниматели и юрлица должны использовать кассы в соответствии с новыми требованиями. Специалисты рекомендуют не затягивать. Это позволит избежать очередей, длительного ожидания, а также привлечения к административной ответственности. Как отмечают эксперты, программная касса - это уже не ближайшее будущее, а реальное настоящее для белорусского бизнеса. Благодаря своим возможностям она закрывает все основные потребности в расчетах (в том числе безналичных), товарном и складском учетах, решает вопросы реализации маркированных товаров.