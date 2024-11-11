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В Беларуси обновят кассовое оборудование

В Беларуси полностью обновят кассовое оборудование. Уже с 1 июля все предприниматели и юрлица  должны использовать кассы в соответствии с новыми требованиями. Специалисты рекомендуют не затягивать. Это позволит избежать очередей, длительного ожидания, а также привлечения к административной ответственности. Как отмечают эксперты, программная касса - это уже не ближайшее будущее, а реальное настоящее для белорусского бизнеса. Благодаря своим возможностям она закрывает все основные потребности в расчетах (в том числе безналичных),  товарном и складском учетах, решает вопросы реализации маркированных товаров.

Сегодня в Беларуси используется около 270 тыс. единиц кассового оборудования. Его применяют более чем 120 тыс. субъектов бизнеса.

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