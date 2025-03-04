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В Беларуси определили, кто и как может торговать ювелиркой через интернет
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22025-03-04T06:45:15.000000Z00
Правительство определило, кто и как может торговать ювелиркой в интернете.
У организации, которая занимается такой деятельностью, должен быть хотя бы один стационарный магазин, зарегистрированный в государственной системе "Единый реестр лицензий", а сам продавец должен быть подключен к ГИС "Электронный знак".
Ювелирные изделия могут также пересылаться по почте или доставляться. Но в последнем случае должна быть обеспечена их охрана в пути.
Продавать ювелирные изделия через интернет в Беларуси разрешили пока только до 30 июня 2026 года. И это касается лишь украшений, произведенных в Беларуси.