В Беларуси определили, кто и как может торговать ювелиркой через интернет

Правительство определило, кто и как может торговать ювелиркой в интернете.

У организации, которая занимается такой деятельностью, должен быть хотя бы один стационарный магазин, зарегистрированный в государственной системе "Единый реестр лицензий", а сам продавец должен быть подключен к ГИС "Электронный знак".

Ювелирные изделия могут также пересылаться по почте или доставляться. Но в последнем случае должна быть обеспечена их охрана в пути.