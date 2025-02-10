В Беларуси пересчитали ставки утилизационного сбора: сколько придется заплатить?

Важное изменение для автобизнеса в Беларуси. С 10 февраля производители и импортеры иностранных автомобилей должны уплатить налог по повышенным ставкам за каждое произведенное или ввезенное на территорию страны транспортное средство.

Теперь при самостоятельном ввозе новых авто из-за границы белорусы будут платить 544 руб. 50 коп., за более старые - 1089 руб.

Для официальных импортеров все намного серьезнее. Так, для новых автомобилей с объемом двигателя от 1 до 2 литров юрлицам придется заплатить 23 575 руб. 91 коп.