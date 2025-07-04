В Беларуси пересмотрены требования к работе кассового оборудования

Правительство и Национальный банк Беларуси пересмотрели требования к работе кассового оборудования.

Принято постановление, которое позволит минимизировать возникшие сложности в торговых объектах. Они были связаны с необходимостью одновременного сканирования линейного штрих-кода и QR-кода. Теперь для товаров повседневного спроса в большинстве случаев сохранится обязанность по сканированию только международного QR-кода, поскольку он уже включает всю нужную информацию.

Ольга Тараканова, замначальника управления Министерства по налогам и сборам Беларуси:

"Для покупателя данные изменения упростят приобретение товаров, подлежащих маркировке средствами идентификации, поскольку теперь при приобретении товара на кассе самообслуживания покупателю необходимо будет считать только средства идентификации, содержащиеся на товаре, подлежащей маркировке. Например, при покупке молочной продукции, обуви. А если товар подлежит в Республике Беларусь маркировке унифицированными контрольными знаками, то теперь при приобретении такого товара считывать унифицированный контрольный знак на кассе самообслуживания не требуется".