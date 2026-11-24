В Беларуси могут расширить список видов деятельности для самозанятых граждан. Соответствующий проект постановления Совета Министров вынесен на общественное обсуждение на Национальном правовом Интернет-портале.

Если документ будет принят, работать на себя смогут еще две категории специалистов. Во-первых, это авторы контента, которые создают и размещают свои материалы в интернете, при условии, что они не оказывают при этом других дополнительных услуг.

Во-вторых, в перечень добавят услуги по поздравлению с праздниками по заказам потребителей.

Кроме того, изменения коснутся тех, кто занимается продажей цветов и саженцев. В перечень планируют включить реализацию выращенных в домашних условиях комнатных растений и их рассады.