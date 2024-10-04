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В Беларуси построят новые молочно-товарные комплексы

Правительство определило перечень организаций и инвестпроектов по строительству и реконструкции молочно-товарных комплексов.

В каждой области будет реализовано по 10 проектов. Банки каждый месяц будут предоставлять информацию об общей сумме кредитов и суммах их погашения.

На председателей облисполкомов и руководителей сельхозорганизаций возложена персональная ответственность за своевременный ввод в эксплуатацию таких комплексов. 

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