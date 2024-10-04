В Беларуси построят новые молочно-товарные комплексы

Правительство определило перечень организаций и инвестпроектов по строительству и реконструкции молочно-товарных комплексов.

В каждой области будет реализовано по 10 проектов. Банки каждый месяц будут предоставлять информацию об общей сумме кредитов и суммах их погашения.