В Беларуси повысили "возрастные" доплаты к пенсиям

1 августа в Беларуси начали действовать новые размеры социальных выплат. Они изменились после очередного повышения бюджета прожиточного минимума.

С 1 августа БПМ вырос на 4,1 % и составляет 530 рублей 37 копеек. Это уже третье повышение показателя в нынешнем году. Новый размер будет действовать до конца октября.

Вслед за этим изменились и возрастные доплаты к пенсиям. Для белорусов от 75 до 79 лет они теперь составляют почти 100 рублей. Если у пенсионера есть инвалидность I группы, сумма будет выше - более 232 рублей. Такие выплаты получают почти 570 тыс. человек.

Для тех, кому уже исполнилось 80 лет, размер доплаты также вырос. Теперь с учетом надбавки на уход он составляет почти 199 рублей. При инвалидности I группы выплата составит более 265 рублей.