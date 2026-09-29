В Беларуси проходит ярмарка вакансий для пожилых и инвалидов

В Беларуси проходит III Республиканская ярмарка вакансий для пожилых и инвалидов. По всей стране работают более 150 специальных площадок.

Работа для каждого

26 тыс. рабочих мест - именно столько вакансий предлагают в рамках III Республиканской ярмарки для пожилых людей и инвалидов.

Выбор направлений широкий: от промышленности и здравоохранения до торговли и сельского хозяйства. Среди нанимателей - более 2,5 тыс. предприятий. По всей стране в рамках "серебряных" ярмарок вакансий запланировано 153 мероприятия. На них соискатели смогут напрямую пообщаться с нанимателями, а также получить консультации по трудоустройству и пенсионному законодательству.

О востребованности акции говорят цифры: в 2025 году Республиканскую ярмарку для пожилых граждан и инвалидов посетили более 9 тыс. человек. При этом почти каждый второй договорился о трудоустройстве.

В областных и крупных городах мероприятия продлятся не менее двух дней. В Минске ярмарка развернется на двух площадках. 1 октября соискателей ждут в торговом центре "Столица" с 14:30 до 17:00. 2 октября встреча с нанимателями пройдет в управлении занятости на ул. Берестянской, 20, здесь работа закипит с 10:00 до 12:00.

С подробным графиком проведения ярмарок во всех регионах страны можно ознакомиться на сайте Министерства труда и социальной защиты. Свою работу III Республиканская ярмарка вакансий завершит 2 октября.