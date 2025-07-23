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В Беларуси работает горячая линия по охране труда участников жатвы
Автор:Редакция news.by
В Беларуси продолжается уборочная кампания. Профсоюзы обеспечивают оперативную поддержку участников жатвы и отмечают высокую готовность предприятий к массовой уборке.
Вместе с тем фиксируют и отдельные недочеты, связанные с обеспеченностью работников средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и обувью, а также прохождением медосмотра. По рекомендации профсоюзов наниматели взяли на себя обязательства оперативно решить все вопросы.
На горячую линию по охране и условиям труда участников жатвы обращаться можно в будни с 08:00 до 20:00 по тел. 8-801-100-1111
Мониторинг условий труда аграриев во всех регионах страны продолжается. Подобная практика доказала свою эффективность. В 2024 году после обращения работников на горячую линию были оперативно решены вопросы по улучшению условий труда и выплате премиальных вознаграждений.