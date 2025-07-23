В Беларуси работает горячая линия по охране труда участников жатвы

В Беларуси продолжается уборочная кампания. Профсоюзы обеспечивают оперативную поддержку участников жатвы и отмечают высокую готовность предприятий к массовой уборке.

Вместе с тем фиксируют и отдельные недочеты, связанные с обеспеченностью работников средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и обувью, а также прохождением медосмотра. По рекомендации профсоюзов наниматели взяли на себя обязательства оперативно решить все вопросы.

На горячую линию по охране и условиям труда участников жатвы обращаться можно в будни с 08:00 до 20:00 по тел. 8-801-100-1111