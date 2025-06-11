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В Беларуси разработан проект указа для развития внебиржевого рынка Forex
В Беларуси изменят правила игры на рынке Forex. Разработан проект указа, призванный оживить эту сферу.
За последние годы объем белорусского рынка существенно уменьшился - осталось только шесть компаний (это вдвое меньше, чем три года назад).
В частности, регулятор планирует разрешить компаниям Forex работать с ценными бумагами и токенами, а также заниматься более широким кругом операций.
Чтобы вернуть иностранных клиентов, им также хотят разрешить расчеты электронными деньгами, а самое главное - они смогут аккумулировать деньги клиентов на счетах в зарубежных банках, чтобы минимизировать риски при переводах из-за санкций.
Возможно, в перспективе на рынке можно будет полноценно работать и с криптовалютами. Но пока речи о том, чтобы принимать их от клиентов, не идет, отмечает Нацбанк.