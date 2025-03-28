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В Беларуси резко выросли биржевые индексы на лесоматериалы

Белорусская универсальная товарная биржа обновила индексы по итогам марта. Самый резкий рост показали круглые необработанные лесоматериалы хвойных пород сорта B среднего размера.

По отношению к февралю они подорожали почти на 32 %. Для сравнения: в феврале этот показатель вырос менее чем на 3 %.

В целом сводный индекс на все круглые лесоматериалы (на внутреннем рынке) в марте показал существенный рост и составил плюс 7 %.