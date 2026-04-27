3.75 BYN
2.82 BYN
3.30 BYN
В Беларуси с 1 мая повышается бюджет прожиточного минимума
Автор:Редакция news.by
В Беларуси повышается финансовый стандарт, от которого зависят минимальные трудовые пенсии и различные пособия.
Размер бюджета прожиточного минимума увеличится с 1 мая. Новые нормы будут действовать по 31 июля. Если брать сумму в среднем на душу населения, то она вырастет на 2,5 % и превысит 509 рублей. Это второй перерасчет в 2026 году, первый был 1 февраля.
От бюджета прожиточного минимума зависят, например, социальные пенсии, а также минимальные трудовые. К этой величине привязаны и пособия по уходу за инвалидами I группы и за детьми-инвалидами до 18 лет.