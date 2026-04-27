В Беларуси с 1 мая повышается бюджет прожиточного минимума

В Беларуси повышается финансовый стандарт, от которого зависят минимальные трудовые пенсии и различные пособия.

Размер бюджета прожиточного минимума увеличится с 1 мая. Новые нормы будут действовать по 31 июля. Если брать сумму в среднем на душу населения, то она вырастет на 2,5 % и превысит 509 рублей. Это второй перерасчет в 2026 году, первый был 1 февраля.