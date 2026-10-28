В Беларуси с 1 ноября увеличатся "возрастные" доплаты к пенсиям

В Беларуси с 1 ноября вырастет бюджет прожиточного минимума. В связи с этим увеличатся "возрастные" доплаты к пенсиям.

Новые размеры доплат для неработающих пенсионеров составят: в возрасте 75-79 лет - 100 руб. 45 коп., при наличии инвалидности I группы сумма составит более 234 руб. Для людей 80 лет и старше - 200 руб. 90 коп. с учетом надбавки на уход. Также при инвалидности I группы выплата составит почти 268 руб.

Такие выплаты получают 576 тыс. человек.