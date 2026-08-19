В Беларуси с 1 сентября увеличится базовая ставка

В Беларуси с 1 сентября вырастет базовая ставка. Со следующего месяца показатель составит 300 рублей, что на 3 рубля больше, чем ранее. Это второе повышение показателя за год.

От базовой ставки зависит зарплата работников в бюджетной сфере и приравненных к ним.

"Базовая ставка не только формирует тарифный оклад работника бюджетной организации, к ней привязаны все виды стимулирующих и компенсирующих выплат. Поэтому прибавку к заработку получит каждый работник бюджетной организации, а их, к слову, в нашей стране 770 тыс. Поэтому в 2026 году на оплату труда работников бюджетных организаций из государственного бюджета будет направлено почти 24 млрд рублей. Поэтапное повышение заработной платы бюджетников, сохранение ее покупательной способности входит в топ задач программы деятельности правительства. И это реализуется, воплощается в жизнь, - прокомментировала Татьяна Астрейко, первый замминистра труда и социальной защиты Беларуси.- По факту за прошлую пятилетку номинальная начисленная заработная плата работников бюджетных организаций возросла вдвое. За первое полугодие текущего года увеличилось более чем на 16 % по отношению к аналогичному периоду прошлого года. С 1 сентября очередное повышение, причем уже второе в этом году. И по проекту бюджета на 2027 год также закладывается необходимое финансирование, которое позволит продолжить этот тренд, характерный для нашего государства, - сохранение покупательной способности трудовых доходов работников бюджетных организаций".