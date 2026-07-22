В Беларуси сформируют мобильные группы по предупреждению факторов, замедляющих уборочную кампанию

22 июля премьер-министр Александр Турчин по итогам селектора у Президента провел рабочую встречу с руководством Генпрокуратуры, Комитета госконтроля и ряда госорганов и организаций.

По результатам решено сформировать мобильные рабочие группы для изучения и выявления в регионах возможных факторов, которые ограничивают и замедляют ход уборочной кампании. И это не проверка. Задача - принять оперативные решения и мобилизовать усилия для обеспечения стабильно высоких темпов жатвы.

В зоне особого внимания мобильных групп будут вопросы неисправности и оперативного ремонта техники, наличия необходимого количества механизаторов с учетом объема выполняемых работ, бесперебойного обеспечения топливом, соблюдения трудовой и производственной дисциплины.