В Беларуси снимут ограничения по сроку контрактов. Ждем изменения в трудовом законодательстве

Как сообщили в Минтруда, новации касаются, во-первых, контрактной формы найма. Действующая система не всегда позволяет нанимателю и работнику продлевать отношения по контракту на тот срок, который они хотят. Так, в определенной ситуации контракт может быть продлен только на год, хотя стороны хотели бы продления на три. Профильный министр заявила, что такие ограничения нужно снимать, делая систему более гибкой.