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В Беларуси снимут ограничения по сроку контрактов. Ждем изменения в трудовом законодательстве
В Беларуси готовят очередные изменения в трудовое законодательство.
Как сообщили в Минтруда, новации касаются, во-первых, контрактной формы найма. Действующая система не всегда позволяет нанимателю и работнику продлевать отношения по контракту на тот срок, который они хотят. Так, в определенной ситуации контракт может быть продлен только на год, хотя стороны хотели бы продления на три. Профильный министр заявила, что такие ограничения нужно снимать, делая систему более гибкой.
Также будет введен запрет на подмену трудовых отношений гражданско-правовыми. Речь идет о случаях, когда вместо трудового договора, предусматривающего социальные гарантии (такие как отпуска и больничные), заключают гражданско-правовой, по которому не предполагается такой уровень соцподдержки.