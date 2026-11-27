В Беларуси накопали 5692 тыс. т сахарной свеклы средней урожайностью 525 ц/га.

Гродненская область собрала 2085 тыс. т, Минская - 1938 тыс. т, Брестская - 1018 тыс. т, Могилевская - 572 тыс. т, Гомельская - 44 тыс. т, Витебская - 35 тыс. т. Сахарная свекла убрана с площади 109 тыс. га - 100% от плана.

Всего овощей, выращенных в открытом грунте, по стране собрано 197 тыс. т урожайностью 340 ц/га. Убрано 100 % площадей.

В сельскохозяйственных организациях и крестьянско-фермерских хозяйствах намолочено зерновых с учетом рапса и кукурузы 11 539 тыс. т. Убрано почти 100 % плановых площадей.

Заготовлено сена - 640 тыс. т (89 % от плана), сенажа - 13 267 тыс. т (93 %), силоса - 20 113 тыс. т (98%), травяных кормов - 9524 тыс. т кормовых единиц (94 %).

Поднято зяби на площади 1451 тыс. га - 101 % от плана.