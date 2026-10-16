В Беларуси собрано 10 млн 32 тыс. т зерновых с учетом рапса и кукурузы

По оперативным данным Минсельхозпрода Беларуси, в сельскохозяйственных организациях и крестьянско-фермерских хозяйствах намолочено зерновых с учетом рапса и кукурузы 10 млн 32 тыс. т.

Минская область лидирует. На ее счету 2 млн 682 тыс. т. Гродненская на второй строчке аграрного рейтинга. У нее 1 млн 982 тыс. т. Брестские аграрии собрали 1 млн 866 тыс. т зерна, могилевские - 1 млн 272 тыс. т, гомельские - 1 млн 202 тыс. т. В общий каравай Витебский регион добавил 1 млн 28 тыс. т.

В хозяйстве "Василишки" Щучинского района почти 4 тыс. гектаров занято кукурузой. Это обусловлено количеством поголовья. За последние 5 лет урожайность культуры в хозяйстве выросла на 22 %.

Сахарная свекла в Беларуси убрана с 60 % площадей. Накопано 3 млн 111 тыс. т корнеплодов.

Картофеля собрано 635 тыс. т. Средняя урожайность второго хлеба составляет 334 ц/га, что на 25 ц выше прошлогодней.