В Беларуси собрано 6 млн 605 тыс. тонн зерна с учетом рапса

Каравай-2026 в Беларуси с учетом рапса уже весит 6 млн 605 тыс. т. И это более чем на 1,5 млн больше, чем в этот же день прошлого года. Освоено 74 % площадей.

Отметку в 1,5 млн т перешагнули Минская и Брестская области. На счету Гродненской - 1 млн 275 тыс. т. Хлеборобы Гомельского региона намолотили 886 тыс. т, Могилевского - 735 тыс. т. Планку в 0,5 млн т преодолели на севере страны. План по сдаче зерна в счет госзаказа выполнен на 38 %.

На полях также завершается теребление льна, не освоено всего 10 % полей. Более чем на 70 % выполнен второй укос трав и заготовка сенажа.