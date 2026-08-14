В Беларуси собрано 7 млн 659 тыс. т зерна с учетом рапса

Белорусский каравай-2026 14 августа весит 7 млн 659 тыс. т с учетом рапса. Это более чем на 1,5 млн т больше, чем в этот же день 2025 года. Освоено 85 % площадей.

Массовую уборочную зерновых практически завершила Брестская область. На ее счету 1 млн 600 тыс. т хлеба. Аграрии Минского региона убрали 2 млн 71 тыс. т. Почти 1,5 млн - у Гродненской области. Всего 16 тыс. т не хватает Гомельской области до заветного миллиона. В Могилевской собрали 859 тыс. т, в Витебской - 649 тыс. т. План по сдаче зерна в счет госзаказа выполнен на 57 %.

Теребление льна практически завершено, работы идут на последних 4 % площадей. На 80 % выполнен план по второму укосу трав и заготовке сенажа.

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