В Беларуси собрано 8 млн 452 тыс. т зерна с учетом рапса

Массовая уборочная зерновых в Беларуси на финише. Осталось убрать хлеба с учетом рапса всего с 7 % площадей. Каравай, по данным на 21 августа, весит 8 млн 452 тыс. т.

В стране есть четвертая область-миллионер. Могилевская область вслед за Брестской, Гродненской и Гомельской преодолела заветный рубеж. А на счету столичных аграриев уже 2 млн 259 тыс. т. Активно ведет работу и Витебский регион - там намолочено 774 тыс. т. План по сдаче продовольственного зерна в счет госзаказа выполнен на 80 %.

Теребление льна аграрии уже завершили. На 74 % выполнен план по заготовке сена, на 82 % - сенажа.