3.66 BYN
3.09 BYN
3.51 BYN
В Беларуси сокращен минимальный срок обязательного автострахования - теперь можно оформить на 5 дней
Минск и Москва унифицировали законодательство по автомобильному страхованию и снизили минимальный порог для краткосрочных поездок. Это связано с необходимостью создания комфортных условий для деловых и туристических поездок, например, на выходные и праздники.
Итак, минимальный срок обязательного страхования гражданской ответственности для владельцев машин сокращен с 15 до 5 дней - по аналогии с Россией.
Новшество заработает с 23 апреля. Как сообщалось ранее, с этой же даты начнет действовать система добровольного автострахования в Союзном государстве - единое ОСАГО.