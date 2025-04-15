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В Беларуси сокращен минимальный срок обязательного автострахования - теперь можно оформить на 5 дней

Минск и Москва унифицировали законодательство по автомобильному страхованию и снизили минимальный порог для краткосрочных поездок. Это связано с необходимостью создания комфортных условий для деловых и туристических поездок, например, на выходные и праздники.

Итак, минимальный срок обязательного страхования гражданской ответственности для владельцев машин сокращен с 15 до 5 дней - по аналогии с Россией.

Новшество заработает с 23 апреля. Как сообщалось ранее, с этой же даты начнет действовать система добровольного автострахования в Союзном государстве - единое ОСАГО.

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