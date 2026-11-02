В Беларуси создали шестирядную картофелесажалку, которая стоит в два раза дешевле немецкого аналога

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Экспериментальный завод Академии наук Беларуси - уникальное предприятие, которое выпускает машины полного цикла. Ежегодно здесь ставят на производство минимум одну-две новые машины, а в 2026 году освоили первую на пространстве СНГ шестирядную картофелесажалку. Она в два раза дешевле немецкого аналога и вдвое производительнее четырехрядной.

В 2025 году завод выпустил более 800 единиц техники, 80 % ушло на экспорт. Каждый второй фермер в Беларуси работает на этой продукции. О секрете успеха, импортозамещении и планах рассказал директор экспериментального завода НПЦ НАН Беларуси Александр Близнюк в "Актуальном интервью".

Раньше шестирядные картофелесажалки производили только в Германии. Белорусские специалисты разработали и поставили на производство свою машину за 3-4 месяца. "Фермерские хозяйства укрупняются, появляются агрохолдинги, которым нужна большая скорость посадки и сокращение агротехнических сроков. Наша шестирядная сажалка в два раза дешевле импортного аналога. Производительность четырехрядной - 10-12 га в смену, шестирядной - 20-25. Трактор за один заход садит не четыре рядка, а шесть", - пояснил эксперт.

Первая машина уже работает в хозяйстве Беларуси, прошла сертификацию, принимаются заявки на будущий год от крупных агрохолдингов России и Беларуси.

Завод ежегодно замещает импортные комплектующие. Тяговые цепи раньше закупали в России, теперь производят отечественные. Спиральные вальцы, которые раньше можно было купить только в Германии, в Беларуси также производятся, при этом практически в три раза дешевле. "В этом году открыли свой цех гидравлики. Теперь мы можем любую машину оснащать гидростанцией своего производства, именно нашего завода", - подчеркнул Александр Близнюк.

В 2025 году выпущено более 800 единиц продукции, 80 % ушло на экспорт в Россию и Казахстан. 20 % осталось в Беларуси. "Практически каждый второй фермер в Беларуси работает на нашей продукции. Она востребована и популярна, фермер ее любит. В будущий год закладываем увеличение объемов производства и заработной платы, выполнение социально-экономических показателей. Я уверен, что сработаем не хуже, чем в этом году. А в этом году экспорт должен сохраниться на уровне тех же 80 %", - резюмировал эксперт.