В Беларуси стартует республиканская олимпиада по финансовой грамотности

В Беларуси с сентября по декабрь пройдет республиканская олимпиада по финансовой грамотности среди школьников. Организаторами выступают Национальный банк и Министерство образования.

Участвовать могут все школьники без возрастных ограничений, которые осваивают программы базового, среднего или специального образования.

Для победителей предусмотрены денежные премии от Национального банка. За первое место участник получит 2000 рублей.

Задания будут включать тестовые вопросы по личным финансам, сбережениям, кредитованию, цифровому банкингу и кибербезопасности.