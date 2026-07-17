В Беларуси убрано 10 % площадей зерновых и зернобобовых

Аграрии Беларуси убрали 10 % площадей зерновых и зернобобовых.

Без учета кукурузы, гречихи и проса намолочено 884 тыс. т нового урожая. Средняя урожайность составляет 42,7 центнера с гектара, что выше аналогичного периода прошлого года, причем по всем областям.

Больше всего убрано хлеборобами столичного региона - 234 тыс. т хлеба. На счету Брестской области - 211 тыс. т нового урожая, без малого 200 тыс. т у Гродненского региона, 127 тыс. т у Гомельского. В Могилевской области собрано 77 тыс. т зерновых и зернобобовых культур, в Витебском - 38 тыс. т.

Озимого рапса на зерно намолотили 156 тыс. т. Теребление льна идет темпами, которые в два раза превышают прошлогодние, уже освоено 29 % полей. Также идет второй укос трав. Уже обработано более половины площадей от плана. Сена заготовлено более 350 тыс. т, силоса - 323 тыс. т, травяных кормов - свыше 3 млн т и более 10 млн т сенажа.