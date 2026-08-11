В Беларуси упростили процедуру утилизации транспорта

В Беларуси упростили правила утилизации бесхозного транспорта. Теперь брошенные тракторы и старые машины не будут годами ржаветь во дворах. В список неэксплуатируемых средств добавили неисправную самоходную технику, оставленную вне стоянок и частных домов.

Местные власти смогут быстрее находить владельцев через базы государственных информационных систем, где есть сведения о наличии страховки, прохождении техосмотра и штрафах ГАИ. Срок подачи заявления в суд сократили с 30 до 10 дней.

Это позволит оперативно освобождать дворы от автохлама и упростит работу коммунальных служб.