В Беларуси уже намолочено более 3,6 млн т зерна

На 1,5 млн больше, чем на эту дату в 2025 году. В Беларуси на сегодня намолочено 3 млн 647 тыс. т зерновых с учетом рапса.

Освоено 42 % площадей. И появилась первая область - миллионер. Вдвое больше, чем на 31 июля 2025 года, сжала Брестская область.

На счету региона более 1 млн 17 тыс. т урожая. Хлеборобы Минской и Гродненской областей намолотили 795 тыс. т и 692 тыс. т зерна соответственно. Полумилионную отметку перешагнул Гомельский регион. В Могилевской области собрали - 358 тыс. т, в Витебской - 225 тыс. т.

Ускоренными темпами идет теребление льна. Осталось освоить 30 % полей. Трав вторым укосом скошено на 70 % площадей. Почти на две трети выполнен план по заготовке сена, на треть травяных кормов.