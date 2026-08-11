В Беларуси в 2026 году планируется построить более 520 профилакториев для телят

Сельское хозяйство - одна из важных сфер экономики Беларуси. Она находится на контроле властей. Пристальное внимание уделяется в том числе и животноводству. В стране продолжают возводить профилактории для телят. Всего в регионах будет построено более 520 таких объектов. Так, в Минской области уже сдали в эксплуатацию 46 профилакториев.

Один из них разместился на территории молочно-товарного комплекса хозяйства "Налибоки-Агро" в Столбцовском районе. Он рассчитан более чем на 150 телят. Боксы для их содержания, к слову, производят в Беларуси, и они получили высокую оценку животноводов. Сам же Столбцовский район на пятом месте в Минской области по производству молока.

Николай Клавшун, первый зампредседателя Столбцовского райисполкома: "В этом году по программе развития мы строим 7 профилакториев благодаря финансовой поддержке облисполкома. Эти профилактории будут оснащены самым новейшим оборудованием, которое есть в стране по обработке посуды для телят, станков для телят, определению качества молока и молозива для выпаивания телят. Все самое новое, что есть в животноводстве для ухода за новорожденными телятами, будет в этих профилакториях".

По поручению главы государства все профилактории для телят в регионах Беларуси должны быть введены в эксплуатацию к 1 октября.