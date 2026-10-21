В Беларуси в сентябре объем инвестиций в основной капитал составил 5,8 млрд руб. Это рекорд 2026 года. Ранее самого высокого показателя инвестиционная активность достигала в июне - 5,7 млрд руб.

В структуре инвестиций по формам собственности по-прежнему лидирует частный сектор, хотя его доля продолжает снижаться. За сентябрь - до 52,8 %. Доля государственной формы собственности, напротив, растет. За август она увеличилась с 40,6 % до 40,8 %, а за сентябрь - до 40,9%. А вот доля иностранных вложений уже несколько месяцев остается на уровне 6,3 %.

В технологической структуре более половины всех инвестиций традиционно пришлись на строительно-монтажные работы. За 9 месяцев на закупку машин, оборудования и транспортных средств компании и инвесторы направили чуть больше 36 % всех ресурсов. Доля объектов интеллектуальной собственности оказалась 2,2 %, а на прочие работы и затраты пришлось свыше 10 %.