В Беларуси в сфере торговли работают 676 тыс. человек

26 июля в Беларуси отмечается День работников торговли. С профессиональным праздником работников и ветеранов торговой отрасли поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Глава государства адресовал слова благодарности всем, кто своим ежедневным трудом вносит вклад в развитие отрасли и усиление экономического потенциала страны.

Так, за первое полугодие инфляция в Беларуси составила менее 3 %, и этот показатель лучший за последние 20 лет. Продовольствие подорожало в среднем менее чем на 2 %, а непродовольственные товары - на 1,5 %. Тренд на замедление роста цен фиксируют с начала 2026 года. В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли назвали ситуацию на потребительском рынке стабильной. В магазинах есть выбор на любой вкус и кошелек.

Ирина Ивановская, начальник аналитического управления Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:

"В январе 2026-го годовая инфляция составляла 6,4 %, а в июне этого же года она замедлилась до 4,3 %. По удержанию ценовой стабильности на внутреннем рынке способствует совокупность факторов, среди которых государственное ценовое регулирование, госзаказ на овощи и плодоовощную продукцию, сдержанная ценовая политика производителей, снижение давления импортных цен во многом за счет стабильного курса национальной валюты".

Начальник управления организации торговли и общественного питания Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Наталья Мельникова отметила, что по итогам первого полугодия 2026 года вырос розничный товарооборот и составил 54,2 млрд белорусских рублей, или 107,6 %. В том числе вырос к 2025 году товарооборот и организаций торговли. Он составил 52,2 млрд рублей, или 108 %. Растет товарооборот общественного питания. В прошлом полугодии он был 101,1 %. "Количество торговых объектов за последние три года не меняется. По данным Белстата, на 1 января 2026 года их было 85 тыс. Из них порядка 46 тыс. объектов - магазины, из которых 16 тыс. составляют продовольственные магазины, а 30 тыс. непродовольственные магазины", - добавила она.

Всего в сфере торговли работают 676 тыс. человек, или более 16 % от занятых в экономике. Средний возраст в отрасли - ниже 40,5 лет. Большинство работников - 66 % - женщины.

Фото: magnific.com