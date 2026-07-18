В Беларуси вступили в силу новые правила для криптобанков и контроля в сфере цифровых знаков

В Беларуси вступили в силу постановления Нацбанка, которые касаются криптобанков и вопросов контроля в сфере токенов. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на управление информации и общественных связей Нацбанка.

Документы приняты в рамках реализации положений указа Президента от 16 января 2026 года №19 "О криптобанках и отдельных вопросах контроля в сфере цифровых знаков (токенов).



В частности, речь идет о постановлении №157 "Об утверждении регламентов административных процедур" и №158 "О порядке ведения реестра криптобанков Национального банка". Они устанавливают форму и содержание реестра криптобанков Нацбанка, порядок включения юридического лица в реестр, внесения изменений в реестр, исключения криптобанка из реестра, а также порядок осуществления Национальным банком в отношении акционерных обществ, являющихся резидентами Парка высоких технологий, административных процедур по включению в реестр с получением свидетельства о включении в реестр, внесению изменений или исключению из него.

Постановлением №162 утверждена инструкция о бухгалтерском учете цифровых знаков (токенов) в криптобанках, определяющая порядок отражения в бухгалтерском учете криптобанков цифровых знаков (токенов) и сделок (операций) с ними, предусмотренных положением о порядке осуществления криптобанками деятельности с использованием цифровых знаков (токенов). Документ также устанавливает подходы к представлению информации об операциях с токенами при формировании криптобанками формы отчетности "Бухгалтерский баланс" и бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Постановлением №163 установлен порядок определения криптобанком курса цифровых знаков (токенов) в белорусских рублях. Документом предусматриваются два подхода к определению курса токенов. Так, для токенов, с которыми, согласно решению Наблюдательного совета ПВТ, криптобанки вправе осуществлять операции, курс рассчитывается на основании данных крупнейших криптобирж. Для токенов, созданных резидентами ПВТ и не обращающихся на указанных криптобиржах, курс определяется на основе условий договоров, являющихся основанием приобретения, получения во владение токенов, а также на основе локальных правовых актов криптобанка.

В перечень криптобирж, используемых для определения рыночного курса токенов, включены Binance, Bybit и OKX.

Постановлением правления Национального банка от 10 июля №167 определен порядок соблюдения криптобанками пруденциальных требований, минимальный перечень разрешенных для осуществления криптобанком банковских операций.

Также внесены изменения в порядок формирования кредитных историй и получения кредитных отчетов. Ряд изменений вступает в силу с 18 июля.

"Криптобанки становятся источниками формирования кредитных историй и обязаны представлять сведения в Кредитный регистр по всем кредитным сделкам за исключением сделок, обязательство по которым выражено в цифровых знаках (токенах). При этом в кредитной истории будут отражаться сведения о том, что обязательства по кредитной сделке обеспечены залогом цифровых знаков (токенов)", - отметили в Нацбанке.

В свою очередь криптобанкам предоставляется право получения кредитных отчетов для оценки рисков при заключении кредитных сделок и оценки платежеспособности клиента.