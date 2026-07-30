В Беларуси выдали инвестиционных кредитов на сумму около 3,6 млрд рублей

На валютном рынке Беларуси ситуация стабильная, растет количество долгосрочных вкладов в белорусских рублях. У банков есть хорошая ресурсная база для кредитования экономики. Об этом 30 июля говорили на заседании правления Национального банка страны.

Главной темой заседание правления Нацбанка стало выполнение целевых показателей для банков за первое полугодие. Все они выполняются.

Растут объемы инвесткредитования. Хотя по итогам квартала они проседали. Задание на этот год было добавить 13 %. В итоге за шесть месяцев выдано 3,6 млрд рублей кредитов, что на 750 млн больше (рост на 20 %), чем за такой же период прошлого года. До конца года сумма должна вырасти до 4 млрд рублей.

А что же с процентными ставками по этим кредитам, стоит ли ждать снижения?

quote Средняя ставка по инвестиционным кредитам сейчас составляет чуть больше 10 %. Это неплохой уровень, и адекватные бизнес-планы вполне позволяют эту ставку "переварить". Мы принимаем дополнительные решения, направленные на усиление привлекательности таких кредитов. Роман Головченко, председатель правления Национального банка Беларуси

Он отметил, недавно была снижена расчетная величина стандартного риска, т.е. тот порог, на который ориентируются банки при выдаче таких кредитов, до 10,69 %. "Таким образом мы даем сигнал банкам, что они проводят правильную политику с точки зрения процентных ставок и видят возможность снижать стоимость заимствования, не входя в риск-зону", - обозначил Роман Головченко.

Положительная ситуация складывается и на рынке потребительского кредитования. Белорусы активно берут в долг на покупку товаров белорусского производств. Доля кредитов составила 14,6 % (годовое значение - не менее 12 %). За первое полугодие было выдано таких кредитов на 1 млрд рублей. Это больше, чем за весь 2025 год, когда было выдано 960 млн рублей.