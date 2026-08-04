В Беларуси выросли расчетные цены на золото и платину для Госфонда

Минфин пересмотрел расчетные цены на драгметаллы, которые принимают в Госфонд. Выросла стоимость золота и платины, а вот цена на серебро, напротив, снизилась.

Золото подросло в цене после 4 месяцев падения. Самое значительное снижение было в июле - цена на драгметалл уменьшилась на 28 рублей - почти до 366 рублей за грамм. А вот в августе она прибавила 4,5 рубля и составила 370 рублей.

До июня серебро дешевело три месяца подряд. В августе - на 9 копеек, до 5 рублей 27 копеек.

Отмечено, что во II квартале 2026 года центробанки всех стран мира скупили 289 т золота - это абсолютный квартальный максимум за всю историю наблюдений.