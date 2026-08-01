В Беларуси выросли размеры пособий по уходу за ребенком до 3 лет

В Беларуси увеличиваются размеры пособий по уходу за ребенком до трех лет. Это плановый перерасчет. Он проходит ежегодно с 1 февраля и с 1 августа. На этот раз рост составил почти 6 %.

Так, с 1 августа 2026 года пособия на первого ребенка увеличиваются на 57 рублей и составят около 1058 рублей. Такая сумма будет выплачиваться до 31 января 2027 года.

На второго и последующих детей прибавка составила почти 65 рублей, а итоговая сумма будет около 1209 рублей.

На ребенка-инвалида сумма пособия увеличивается на 73 рубля - до 1360 рублей.