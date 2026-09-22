В Беларуси за 8 месяцев построили почти 20 тыс. новых квартир

За 8 месяцев в Беларуси организациями всех форм собственности построено почти 20 тыс. новых квартир. Таковы данные Белстата.

Почти 30 % от общего объема ввели в эксплуатацию для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. А из этого объема чуть более 13 % построено с использованием государственной поддержки.

Почти 42 % от общего ввода по стране построено в сельских населенных пунктах, и почти 58 % - это индивидуальные жилые дома.