В Беларуси запускают механизм маркетмейкинга ценных бумаг

Очередной этап развития финансовой системы страны: на фондовом рынке запускают механизм маркетмейкинга государственных ценных бумаг.

Внедрение такого института направлено на повышение ликвидности торговых инструментов, совершенствование прозрачных механизмов ценообразования и расширение инвестиционных возможностей в Беларуси.

Павел Лемех, замминистра финансов Беларуси:

"Этот инструмент позволяет нам активизировать фондовый рынок - вот что такое институт маркетмейкинга. Это позволяет, с одной стороны, задачи Минфина решать, а с другой стороны, для предприятий это гибкий инструмент управления ресурсами. Если на простом примере: у экспортера есть свободные денежные средства, выручка, он их может инвестировать в эти ценные бумаги, которые будут торговаться на вторичном рынке. Это, в первую очередь, инструмент для развития вторичного рынка".

Андрей Аухименя, председатель правления Белорусской валютно-фондовой биржи:

"Мы не останавливаем работу по привлечению маркетмейкеров, конечно. Нам важно, чтобы по корпоративным, биржевым, депозитарным облигациям появились также маркетмейкеры, которые будут поддерживать ликвидность, оборот этих ценных бумаг, что заинтересует и наших граждан, и реальный сектор экономики".

Нововведения расширят инвестиционные возможности как для крупных предприятий реального сектора экономики Беларуси, так и для физлиц.